Jorge Martin si conferma dominatore incontrastato delle Sprint Race. A Le Mans, in Francia, è stato lui a trionfare ottenendo così la terza vittoria su cinque corse disputate fin qui in Moto GP. Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso la gara con il tempo di 19’24.903 e preceduto Marc Marquez, autore di una grande rimonta, e Maverick Viñales. Il campione del mondo in carica, Francesco Pecco Bagnaia, si è ritirato.

La Sprint Race è stata senza storia, dominata dal primo all’ultimo giro da Martin che partiva in pole position. Il terzo successo in stagione – il 12esimo su 24 Sprint disputate in totale – gli consente di allungare ancora in vetta alla classifica generale. La mina vagante è stata Marquez che partiva dalla 13esima posizione, riuscito poi a risalire fino al secondo posto arrivando con 2 secondi di distacco dal capolista. L’ultimo gradino del podio è andato a Viñales.

Bagnaia, invece, è stato costretto al ritiro: il numero 1 della Ducati è partito male, è precipitato fino alla 15esima posizione e ha salutato la Sprint Race al terzo giro dopo essere andato lungo. Fra gli altri italiani, Bastianini ha concluso in quarta posizione e Di Giannantonio in settima.