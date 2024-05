“Sono appena stato nel ‘Muro giallo‘. È stata una delle migliori esperienze della mia vita. Ho trovato una nuova famiglia, nuovi amici. Mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera”. Le serate di Champions League regalano spettacolo e divertimento, dentro e fuori dal campo. Questo il caso di Jamie Carragher, ex bandiera del Liverpool, oggi inviato per l’emittente televisiva americana CBS Sports. Al termine della gara tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain – valida per l’andata delle semifinali di UCL – l’ex calciatore inglese ha intervistato Jadon Sancho in condizioni poco sobrie che hanno scatenato le risate dei vari ospiti presente in studio, tra i quali Alessandro Del Piero e Thierry Henry.

La folle (e divertente) serata di Jamie Carragher

Jamie Carragher si è regalato una serata da “tifoso“: invitato a seguire il match nella curva del Westfalenstadion – il famoso “Muro Giallo” – si è calato nella parte e come da usanza dalle parti di Dortmund non ha potuto rifiutare le numerose birre offerte dai supporter tedeschi. Dopo 90′ da inviato “speciale”, Carragher ha parlato così in diretta televisiva: “Ho mangiato un cheeseburger verso le due e mezza, quando sono arrivato in hotel. Questo potrebbe spiegare perché potrei biascicare! Ho bevuto circa otto pinte di birra nel ‘Muro Giallo’, ho una nuova famiglia, una nuova famiglia di amici, ci prendiamo cura l’uno dell’altro”.

Il simpatico siparietto con Del Piero e Henry

Ma non finisce qui. Il momento più divertente della serata arriva nel corso delle interviste. Per attirare l’attenzione di Jadon Sancho – migliore in campo dei suoi, per altro – Carragher si è sbracciato da bordocampo con urla e gesti per poterlo avvicinare ai microfoni. “Non avevo la visuale migliore per vedere la partita ma Alessandro Del Piero e Thierry Henry che sono in studio dicono che sei stato uno dei migliori“: i due campioni, chiamati in causa, non sono riusciti a trattenere le risate in studio scatenando un vero e proprio show. Tra birre, selfie e cori da vero hooligan, Carragher si è regalato una notte diversa e divertente, soprattutto per i telespettatori.