Condividere l’auto per chiacchierare con gli elettori, tra una tappa e l’altra della campagna elettorale. Il leader di Azione, Carlo Calenda lancia un nuovo format per le elezioni europee: si chiama “BlablaCarl“, prendendo spunto dalla piattaforma web di car pooling dove le persone cercano dei passaggi, a prezzi vantaggiosi, tra coloro i quali condividono la loro vettura per raggiungere una determinata destinazione. Nel caso di Calenda, candidato alle europee in tutte le circoscrizioni, il prezzo richiesto è quello di un caffè.

Venerdi 3 maggio | RM -> AN Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri?

Ecco, la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme? Io ci metto la macchina, voi… pic.twitter.com/ZsNjM5Bjan — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 1, 2024

“Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme? Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi. Di volta in volta scriverò le tappe”, ha comunicato il leader di Azione sui suoi social. Prima tappa venerdì 3 maggio Roma-Ancona. Le prossime verranno comunicate successivamente. Nei commenti al post però è lo stesso Calenda comunque ad avvertire gli interessati: “In macchina fumo”.