Tensione e scontri alla manifestazione del Primo maggio a Parigi, con l’intervento delle forze dell’ordine. Il corteo parigino è partito alle 14 da Place de la République diretto alla Bastiglia e secondo gli organizzatori, il sindacato Cgt, sono presenti circa 50mila persone. La polizia ha usato lacrimogeni e ha effettuato cariche, come riportato da France Info, che pubblica anche le immagini dei disordini. La prefettura ha detto che finora 25 persone sono state fermate. Nei cortei, a Parigi e altrove, sono apparse anche diverse bandiere palestinesi.

Gli scontri si sono verificati in testa al corteo all’inizio della manifestazione. Secondo la prefettura, “elementi radicali” “hanno tentato di danneggiare un negozio“, ma sono stati fermati dall’intervento della polizia. Alla manifestazione per il lavoro partecipano anche gruppi pro Palestina che inneggiano al cessate il fuoco a Gaza. Già prima dell’inizio della manifestazione, le forze dell’ordine avevano fermato 15 persone. All’altezza di place de la Bastille, la polizia è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere gruppi di black bloc che si erano uniti al corteo. Un’auto è stata data alle fiamme, mentre dai manifestanti partiva una sassaiola. Anche a Nantes e Lione si sono verificati scontri con la polizia, che ha fermato 17 persone.