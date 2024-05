A Torino il corteo per il Primo maggio è stato caratterizzato dalla pioggia battente. In piazza oltre ai sindacati e ai lavoratori sono scesi diversi manifestanti pro Palestina. Durante il corteo alcuni manifestanti hanno intonato cori contro il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni. Mentre al termine della manifestazione il monumento dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia in piazza San Carlo è stato imbrattato con la scritta “Palestina libera“. L’episodio si è verificato quando, al termine degli interventi ufficiali, antagonisti e gruppi solidali con la causa palestinese sono saliti sul palco della manifestazione alternando alcuni discorsi al microfono.