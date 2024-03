L’Arabia Saudita e altri Paesi arabi sono “pronti a riconoscere pienamente Israele per la prima volta” a certe condizioni. A dirlo – secondo quanto riferisce la Cnn – è stato il presidente Usa Joe Biden, parlando a un evento di raccolta fondi per la campagna elettorale alla Radio City Hall di New York. “Non entrerò nei dettagli, ma ho lavorato con i sauditi e con tutti gli altri Paesi arabi, inclusi Egitto, Giordania e Qatar. Sono pronti a riconoscere pienamente Israele per prima volta, ma dev’esserci un piano post-Gaza, e deve esserci una soluzione a due Stati. Questo non c’è oggi, ma dev’esserci un progresso, penso che possiamo farlo”, ha affermato il capo della Casa Bianca.

Nel suo discorso Biden ha parlato anche del massacro in corso ormai da mesi nella Striscia di Gaza, dopo la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre scorso: “Ci sono troppe vittime innocenti, israeliane e palestinesi. Dobbiamo fornire più cibo, medicine e rifornimenti per i palestinesi”, ha detto. “Non possiamo dimenticare”, ha aggiunto, “che è in gioco l’esistenza stessa di Israele. Gli israeliani sono stati massacrati. Immaginate se ciò accadesse negli Stati Uniti. È comprensibile che Israele abbia una rabbia così profonda. Ma dobbiamo fermare lo sforzo bellico che causa una significativa morte di civili innocenti”.

Nella notte, intanto, l’esercito israeliano ha lanciato un raid su Aleppo, la seconda città della Siria: l’Osservatorio siriano per i diritti umani – un’ong vicina all’opposizione con sede in Gran Bretagna – fa sapere che gli attacchi hanno colpito un magazzino e un centro di addestramento di Hezbollah, il partito armato islamista libanese. Secondo la stessa ong i morti sono 42, di cui sei miliziani di Hezbollah e 36 soldati siriani. Si tratta del più pesante attacco di Tel Aviv alla Siria degli ultimi tre anni: i raid si sono intensificati negli ultimi cinque mesi, sullo sfondo della guerra a Gaza e degli scontri in corso tra Hezbollah e le forze israeliane al confine col Libano.