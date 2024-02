Nuove accuse piovono su Puff Daddy (o Sean Combs, come preferite chiamarlo). L’artista è stato citato in giudizio da un produttore musicale che lo ha accusato di violenza sessuale e di essere stato costretto a fare sesso con prostitute. Lo riporta la BBC. Rodney “Lil Rod” Jones sostiene di essere stato vittima di palpeggiamenti e contatti sessuali non richiesti mentre lavorava per il rapper al suo ultimo album. Si tratta della quinta causa legale con accuse di violenza sessuale contro il rapper.

Rispondendo alla causa intentata in un tribunale di New York, un avvocato dell’artista ha affermato che si trattava di “pura finzione”. L’avvocato del signor Combs, Shawn Holley, ha aggiunto: “Abbiamo prove schiaccianti e indiscutibili che le sue affermazioni sono complete bugie. Affronteremo queste accuse assurde in tribunale e prenderemo tutte le misure appropriate contro coloro che le hanno avanzate”.

Secondo i documenti del tribunale, il produttore musicale ha vissuto e viaggiato con Combs tra settembre 2022 e novembre 2023. I suoi avvocati dicono che è stato drogato e “ricorda di essersi svegliato nudo, stordito e confuso. Era a letto con due prostitute e il signor Combs“. Jones, nella sua causa, sostiene anche che il rapper lo stava “adescando per passarlo ai suoi amici” e “coinvolgendolo in gravi attività illegali”. Nella causa erano incluse numerose foto di feste a casa di Combs. Gli atti del tribunale affermano che le foto ritraggono ragazze minorenni e prostitute alle quali si presume venissero fornite droghe.

Altri imputati nominati nella causa includono il figlio del signor Combs, Justin, il suo capo dello staff, Kristina Khorram, l’amministratore delegato della Universal Music Group Sir Lucian Grainge e l’ex amministratore delegato della Motown Records, Etiopia Habtemariam. La causa sostiene che Grainge, Habtemariam, Motown Records, Love Records e Universal Music Group “non sono riusciti a monitorare, avvisare o supervisionare adeguatamente” le azioni del signor Combs, di suo figlio e del suo capo dello staff.

Un rappresentante di Justin Combs ha detto al sito TMZ che “sono tutte bugie” e che questo era “un chiaro esempio di una persona disperata che prende misure disperate nella speranza di un pagamento”. Jones, a quel che risulta, chiede 30 milioni di dollari.