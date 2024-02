Cha sia il momento migliore della carriera lo sottolinea lei stessa: Jasmine Paolini compie l’impresa a Dubai e conquista la sua prima finale in un WTA 1000. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana batte in semifinale la rumena Sorana Cirstea, n.22 al mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) in 1 ora e 18 minuti di gioco. Paolini da lunedì sarà anche la nuova numero 16 del ranking Wta. Ora il sogno è il titolo: sabato 24 febbraio alle ore 16 in finale Paolini incontra la russa Anna Kalynskaya. Nell’era di Jannik Sinner, anche l’Italtennis femminile ha trovato la sua nuova punta di diamante.

Sul cemento del ‘Duty Free Tennis Championships’, secondo WTA 1000 della stagione, Paolini è stata capace di superare ben due teste di serie: la brasiliana Beatriz Haddad Maia ai trentaduesimi e poi la greca Maria Sakkari agli ottavi. Nei quarti ha beneficiato del forfait di Rybakina, prima della semifinale contro la rumena Cirstea. Una partita ricca di emozioni, con il primo match point sciupato dall’azzurra sul 6-2, 5-4 e i ben 6 set point mancati dalla rumena. Paolini ammette: “Ho vissuto un piccolo dramma, ero un po’ nervosa, lei è una grande giocatrice ed ero un pò preoccupata visto da come ha recuperato ieri. È straordinario, sono davvero felice“.

“Non posso crederci di essere da lunedì nella top 20, ora cercherò di giocare un grande match domani”, ha commentato ancora Paolini. In finale incontra la sorpresa Kalynskaya, che arriva addirittura dalle qualificazioni, ma è stata capace di battere la numero 1 al mondo Iga Swiatek in due set. Per ora Paolini si gode la certezza della posizione numero 16 al mondo, ma se dovesse conquistare il trofeo scalerebbe altre due posizioni. Paolini è solamente la quarta tennista italiana a raggiungere la finale di un Wta 1000. Solo due azzurre sono finora riuscite a vincere un torneo di questo livello: Camila Giorgi in Canada nel 2021 e Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014.

Orario e dove vedere la finale in tv

La finale del WTA 1000 di Dubai tra Jasmine Paolini e Anna Kalynskaya è in programma sabato 24 febbraio alle ore 16 e sarà visibile in diretta su Sky Sport (Sky Sport Tennis, canale 203) e in streaming su NOW.