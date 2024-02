Dal ballo, all’imprenditoria, fino al basket. Non sembra essere un periodo particolarmente stabile in ambito amoroso per Belen Rodriguez. Dopo la paparazzata con Giacomo Cavalli, il cuore della showgirl sembra battere per un cestista. Lui, Bruno Cerella, classe 1986, gioca nella squadra Blu Basket (Bergamo), nella Serie A2. E’ nato a Bahìa Blanca ed ha avuto fin da bambino la passione per il basket. Poco prima di diventare maggiorenne si è trasferito in Italia, dove ha avuto le fortune sportive, su tutti con l’Olimpia Milano. L’indizio di una presunta frequentazione tra i due sarebbe un quadro postato sul profilo Instagram di Belen, che sarebbe identico a quello presente nell’abitazione dell’atleta.

La conoscenza tra Rodriguez e Cerella non è recente: i due, infatti, sarebbero amici dal 2018, anno in cui il settimanale Chi li aveva paparazzati assieme. Negli scatti si vedeva la conduttrice dare un bacio sulla guancia al cestista che, poco dopo, aveva preferito non rivelare ulteriori dettagli agli addetti ai lavori sulla natura del loro legame. Una cosa però è certa: la passione per l’arte accomuna entrambi. “L’arte è una cosa che mi appassiona. Mi incuriosisce, non sono un grande intenditore, non mi posso considerare tale. Però sto coltivando questo interesse”, aveva rivelato Cerella a Forbes. Come precedentemente raccontato a “Domenica in“, Belen ha spiegato di star mentalmente uscendo dal complicato ‘tira e molla’ con l’ex marito Stefano De Martino. Riuscirà Bruno a farle voltare definitivamente pagina?