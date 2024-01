Tocca fare un passo indietro di un mesetto, che nel gossip potrebbe essere un’era glaciale. Belen Rodriguez, rispondendo a un utente Instagram che le chiedeva se ci fosse stata davvero una storia tra il suo ex Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, aveva risposto “confermo”. Stava per finire il 2023. La conduttrice argentina aveva poi ringraziato, in una story successiva, chi a suo tempo l’aveva avvisata del flirt (lei non aveva accolto bene gli ‘avvisi’).

Ora, De Martino non ha mai commentato direttamente e tantomeno Marcuzzi, almeno fino a oggi. “Ti stai preparando per Stefano De Martino?“, il commento di una follower sotto l’ultimo post della conduttrice di Boomerissima. Ed ecco la risposta: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”. Brownie è il cane di Marcuzzi. Insomma, una risposta ironica da chi sa usare sempre al meglio la carta dell’ironia.