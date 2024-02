Nuovo flirt per Belen Rodriguez? Così sembra. Il settimanale Chi ha mostrato in esclusiva delle foto che immortalano la showgirl argentina in compagnia dell’amico (?) Giacomo Cavalli. I due si conoscono da anni, chissà però non sia sbocciato l’amore. Gli scatti che li riprendono, mostrano la Rodriguez ed il modello felici e sorridenti, mentre passeggiano fumando una sigaretta. Sempre secondo il magazine, Belen sarebbe salita nell’appartamento di Cavalli per un’oretta circa, per poi uscire da un ingresso secondario del palazzo.

Gli scatti risalirebbero a qualche giorno prima della partenza della conduttrice per la Scozia. Nel viaggio anglosassone spicca l’assenza di Elio Lorenzoni, l’ultima fiamma di Belen. La storia pare esser già volta al termine. Differente invece la situazione che la riguarda con l’imprenditore, nonché ex fidanzato di Diletta Leotta. Negli sguardi ‘rubati dalle fotocamere’ pare esserci il feeling giusto per far ritornare a Belen una serenità che, come da lei spiegato, manca da un po’: “La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere in me. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile”, aveva precedentemente dichiarato. Rodriguez e Cavalli rimarranno amici o il rapporto diventerà maggiormente intimo? Non ci resta che scoprirlo.