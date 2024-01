Solo un paio di mesi fa si vociferava di un figlio che avrebbero voluto insieme, invece oggi si parla della rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Ne è certo Fabrizio Corona, che dalle pagine di Dillinger News fa intendere come tra la showgirl e l’imprenditore sia tutto finito. Del resto da alcuni giorni i fan si chiedono che fine abbia fatto Elio, dal momento che non compare più sui social di Belen. Amore già al capolinea?

“Belen vive di momenti emozionali” si legge sul sito, “forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa“. E ancora, sulla nuova fase che Rodriguez si starebbe trovando a vivere: “Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”.