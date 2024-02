“Ca**o che buono quello al caramello”. Questo è il commento di Fabio Maria Damato, manager e stretto collaboratore di Chiara Ferragni, sotto a un post del 19 giugno 2023 in cui l’imprenditrice digitale seguita da 29.2 milioni di follower promuoveva il gelato Sammontana. “-2 giorni all’estate e questo è uno di quei momenti in cui ci sarebbe proprio un cono, il mio è il Cono Cinque Stelle al croccantino di Gelati Sammontana”, scrive lei nella didascalia a corredo dello scatto (e in aggiunta gli hashtag del caso come #adv #sammontana #cistarebbeuncono). Il Messaggero ne parla oggi, riportando i dettagli della “vicenda”, che logicamente fa scalpore adesso, dopo tutto il caso “Balocco” (e non solo) in cui sono coinvolti sia Ferragni sia Fabio Maria Damato, anch’egli indagato per truffa aggravata.

Più di qualcuno, già allora, aveva fatto notare che un commento del genere non si confacesse molto al ruolo ricoperto da Damato. “Ma ci si può esprimere in maniera così scurrile?“, domandava una signora. “Magari senza ‘caxxo’ sarebbe stato più fine”, un altro commento. In un altro post – del 27 giugno 2023 – Ferragni sponsorizzava lo stesso cono ma al gusto stracciatella. Lì Damato si era limitato a un “Questo gusto è il mio preferito”. Qualche settimana dopo, altro post e altro commento del manager, ma stavolta semplicemente un cuore rosso. Insomma, non sembra che il “braccio destro” di Ferragni fosse solito utilizzare termini di quel tipo. Non si sa perché abbia scelto di farlo in quel determinato post, raccogliendo (come già detto) diverse critiche.

Di freddo, adesso, non c’è solo il gelato ma anche il clima. Non si sa se la collaborazione con Sammontana verrà replicata anche quest’anno o no. Per una campagna estiva, infatti, sono questi i mesi fondamentali per definire i dettagli: dalla strategia comunicativa ai post, fino al cachet e agli altri particolari contrattuali. “Ci sono dubbi sul destino dell’accordo con l’influencer – scrive Il Messaggero -. [..] La certezza di un rinnovo della collaborazione ancora non c’è“. Come andrà a finire? Ancora non è dato saperlo. L’evolversi delle faccende lavorative dell’imprenditrice è ancora incerto. Viene difficile immaginare che un unico commento del manager possa interrompere la collaborazione. Allo stesso tempo è però indubbio che questo episodio non abbia avuto un effetto positivo sulla situazione nel suo complesso.