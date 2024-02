La Mezzaluna rossa palestinese ha accusato le forze militari israeliane di aver colpito deliberatamente una ambulanza e ucciso i due medici che erano accorsi per assistere Hind Rajab, la bimba palestinese di sei anni, a sua volta uccisa, come tutti i suoi familiari morti poco prima nel tentativo di fuggire da Gaza. Un video diffuso dalla Mezzaluna rossa palestinese, mostra il rottame dell’ambulanza. L’ultima volta che Hind è stata vista risale a due settimane fa, quando era circondata da persone della sua famiglia uccise, dopo essere stata intrappolata nell’auto su cui si trovavano lo zio Bashar Hamadah, la moglie e i loro tre figli, per cercare di fuggire da Gaza. Anche la famiglia è stata uccisa, come testimonia una drammatica telefonata fatta dalla 15enne Layan Hamadeh alle squadre di soccorso. “Hinh ha perso tragicamente la vita da sola, dopo aver chiesto aiuto per ore al nostro personale con voce disperata e piena di paura. Riposa in pace, Hind riposate in pace Yusuf e Ahmed, eroi dell’impegno umanitario (i due medici uccisi, ndr)”, ha denunciato la Mezza luna rossa.