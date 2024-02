La Mezzaluna rossa palestinese, impegnata fin dall’inizio dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza nella ricerca e nel soccorso dei feriti, ha diffuso la registrazione di una chiamata a una loro squadra arrivata dalla quindicenne Layan Hamadeh. Nel drammatico audio si sente la ragazza chiedere aiuto. Dice di trovarsi in auto, vicino a un carro armato. Dopo pochi secondi arriva una raffica di colpi, tra le urla terrorizzate della giovane. “Layan è stato uccisa e Hind, 6 anni, è rimasta intrappolata all’interno dell’auto circondata dai carri armati e dai soldati israeliani” scrive l’organizzazione. “La nostra squadra di ambulanze è andata a soccorrerla, ma al momento non sono tornate. Abbiamo perso i contatti con loro, e ancora non sappiamo della loro sorte e se siano riusciti o meno a evacuarla”.

video Instagram/PalestineRedCrescent