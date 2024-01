Lino Banfi non smette di far emozionare il pubblico. Il creator Fabio Farati, Faffapix su TikTok, ha realizzato col suo coinquilino statunitense un video che lo vede protagonista di una sorpresa andata immediatamente virale sulla piattaforma social. Nel filmato, il tiktoker e l’attore che ha interpretato il personaggio di “nonno Libero”, si fingono nonno e nipote.

Nei contenuti postati da Faffapix e l’amico, i due realizzano simpatici sketch in cui interpretano gli stereotipi che maggiormente contraddistinguono gli italiani e gli americani, specialmente quando si parla di cibo. Nella clip, che ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, il “nonno” Banfi ha realizzato una sorpresa al “nipote Fabio”.

L’attore sarebbe partito dall’Italia solo per raggiungere Farati a Los Angeles, a sua insaputa. Al momento dell’incontro, i due si sono salutati dandosi un caloroso abbraccio. Guardato meglio, la prima (simpatica) domanda il comico ha posto al ‘nipote’ è stata: “Ma mangi? Sei magro magro!“. Banfi, come già anticipato, non è il nonno di Farati. L’attore ha già due nipoti, Pietro e Virginia, figli della primogenita Rosanna. Il contenuto ha scatenato i commenti degli utenti. In molti si sono detti stupiti che i due potessero ‘essere parenti’: “Non sapevo fosse il nipote di Lino Banfi”, ha scritto una.