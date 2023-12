Consumare in maniera eccessiva i noodles istantanei può rivelarsi pericoloso per la salute. L’allarme viene lanciato da una inchiesta del Guardian, che analizza il successo sempre crescente di questo tipico piatto orientale nei paesi in via di sviluppo.

L’INCHIESTA – Gustosi, economici e già pronti: sono queste le caratteristiche che hanno contribuito alla diffusione su larga scala dei noodles istantanei. Eppure bisognerebbe mangiarli con moderazione. Due pacchetti da 70 grammi, infatti, contengono circa 2,352 mg di sodio, che corrispondono al 118% dell’apporto giornaliero raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La maggior quantità di sale rispetto ai noodles classici si spiega con la necessità di migliorarne la consistenza e ridurre i tempi di cottura. Il rovescio della medaglia, però, è la preoccupazione degli esperti per l’aumento di patologie cardiovascolari a causa degli alti livelli di sale di cui questo alimento è dotato.

UN SUCCESSO INTERNAZIONALE – Qualche dato può rendere più chiaro il quadro internazionale. In Nigeria tra il 2018 e il 2022 la domanda di noodles istantanei è aumentata del 53%, in Kenya del 160%, in Colombia del 150% e in Egitto del 110%. Accessibilità e convenienza hanno dato un forte impulso al loro consumo, ma un ruolo non di poco conto è stato rivestito anche dal dilagare della cultura pop coreana nei paesi più ricchi e tra le classi medie dei paesi in via di sviluppo.

LA PREOCCUPAZIONE DEGLI ESPERTI – Barry Popkin, nutrizionista statunitense, spiega: “È uno degli alimenti ultra-processati maggiormente malsani a causa della quantità di sodio e dei tipi di grassi. Poiché le persone ne mangiano due o tre pacchetti al giorno non sorprende che l’ipertensione sia alle stelle”. Secondo Popkin anche l’odore dei noodles, dato dagli additivi artificiali, viene studiato appositamente per attrarre le persone.

Praticità in cucina sì, ma non a discapito della propria salute. Meglio dunque concedersi i noodles istantanei solo di tanto in tanto, oppure – se proprio li si vuole includere nella propria dieta – è preferibile mangiare quelli classici, meno pericolosi per il cuore.