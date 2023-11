“L’Autostrada del Sole ha unito il Paese, anche negli anni ’50 c’era chi non la voleva perché non serviva o costava troppo. Ora pensare all’Italia senza la Milano-Napoli sarebbe impensabile. Anche il Ponte unirà la Sicilia, l’Italia e l’Europa”, così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’evento MOST a Milano. Il ponte, ha spiegato, “costerà un quinto di quello che è costato il reddito di cittadinanza, creerà decine di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia”. “Come l’Autostrada del Sole ha unito il Paese, il Ponte degli italiani unirà il Paese”, ha concluso.