La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è finita e i due hanno raccontato le loro rispettive versioni a Verissimo. Ora torna a parlare l’ex gieffino e lo fa sui social: “È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte, ho dato tutto me stesso ho combattutto e sofferto per il bene della mia famiglia, alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato, ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso”. Basciano continua: “Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia, la mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano, forse l’unico modo per proter realmente far sentire la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò, non vi nascondo la mia malinconia, ma purtroppo è stato tutto a senso unico, mi manca, mi manca tutto. Ale”. Qualche giorno fa, il dj aveva scritto sempre sui social per condividere la lettera che il suo avvocato avrebbe inviato al legale di Codegoni: “Mi chiedi 3 mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere, no?”. Una separazione, quella tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, condivisa passo passo sui social.