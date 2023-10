È un finesettimana di fuoco per i fan dei Basciagoni. Dopo le rivelazioni fatte a Verissimo la scorsa settimana da Sophie Codegoni, influencer ed ex gieffina, nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin è stato il turno di Alessandro Basciano.

Il dj, accusato dall’ormai ex compagna e madre della figlia avuta insieme, Celine Bleu, di averla tradita con la sua ex mentre si trovava a Ibiza, ha risposto dichiarandosi “innocente”. La ragazza degli scatti incriminati, arrivati a Codegoni, “era effettivamente a Ibiza”, ha raccontato Basciano a Verissimo, ma “è stata invitata” da terze persone e “tra noi non c’è stato né un bacio né altro”.

In una valle di lacrime, l’ex inquilino della casa del Grande Fratello, ha raccontato di soffrire molto per la fine della relazione e di essere ancora “innamorato perso” di Sophie Codegoni, sottolineando anche di essere distrutto dal fatto di non poter vedere la figlia.

Ma non solo. Basciano ha anche lanciato un’accusa molto forte: “Sophie è plagiata. Nel momento in cui terze persone anche prima del parto le dicono ‘farò di tutto per farti lasciare e farti smettere di lavorare’ e poi ci riescono…”. E ha aggiunto: “Ho trovato sul suo telefono una chat con uno stregone a cui chiedeva se io la tradissi e lui ha risposto di sì”. Secondo il dj l’ormai ex compagna si sarebbe anche rivolta a una cartomante, “amica di sua mamma” che tifava contro di lui: “Ha esultato dicendo ‘ne rimarrà soltanto uno'”. “Abbiamo avuto attorno solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci”, ha detto ancora, sottolineando di aver cercato di risanare il rapporto con la madre di lei, con cui “comunque abbiamo litigato molto”.