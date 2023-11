Dopo la notizia data da FQMagazine, in molti si sono accodati: Morgan fuori da X Factor. Ora, Sky e la casa produttrice del format, Fremantle, non confermano. Ma soprattutto non smentiscono. Nel mentre, il cantautore firma un pezzo su MowMag nel quale, come già fatto in un’intervista rilasciata a Fanpage, parla della sua esperienza al passato: “La mia missione da ‘007 al servizio della Rai’ è ormai compiuta e X Factor sarebbe di fatto pronto per tornare in Rai. Non penso che succederà perchè merita che rimanga a Sky in una rete che ci ha creduto ed è giusto che ne goda i benefici”. Insomma, Marco Castoldi in arte Morgan parla di come la sua presenza abbia riportato il talent al “centro” della discussione social sulla tv e anche di come sia riuscito a migliorare il repertorio proposto dai concorrentt. Poi conclude: “Io invece sono pronto per tornare a casa con StraMorgan, nel luogo da cui provengo, quello del servizio pubblico che mi appartiene linguisticamente e a cui da piu di vent’anni presto il mio servizio nell’idea che sia il posto dove arte cultura politica e società si incontrano per edificare l’anima e il progresso di questo Paese.”