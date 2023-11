“Caro Romano La Russa, mi spieghi il senso di venire a un evento benefico per mettere la bandierina e attribuirsi meriti che le garantisco che non ha? Lei non ha partecipato all’organizzazione di questo evento, io non ho mai parlato con lei e lei non ha speso un secondo della sua vita per questo evento. Lei è venuto per fare il comizietto politico di 10 minuti e poi ha dichiarato di non sapere chi organizzasse l’evento per poi insultare l’organizzatore. Ma chi glielo ha fatto fare? Non era indispensabile la sua presenza”. Così Fedez ha replicato a Romano La Russa, assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia, che ieri mattina si è presentato a un evento sulla donazione di sangue in piazza Duomo a Milano, provocando l’addio del rapper.

“Ha ragione La Russa sono piccolo di fronte a questi grandi politicanti”, ha detto Fedez, prima di rivolgere all’assessore “un saluto (non romano)”.