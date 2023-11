A causa dell’interruzione di corrente in diversi reparti dell’ospedale Al-Shifa, i medici sono costretti a utilizzare luci mobili, portatili e le torce dei cellulari per curare i pazienti feriti, con loro grande disperazione. “Abbiamo bambini qui, che soffrono e non c’è nessuno che li aiuti”, dice Abu Mahmoud al-Sarafiti, medico dell’ospedale Al-Shifa. “Come potete vedere, siamo negli ambulatori dell’ospedale dove non c’è elettricità e i medici lavorano utilizzando luci portatili e torce dei cellulari. Non sappiamo fino a quando questa situazione durerà. Senza elettricità, acqua e persino ossigeno, è molto difficile qui”, aggiunge Houssam Diab, un altro medico dell’ospedale. “L’elettricità è stata interrotta in diversi reparti, il che ha portato al deterioramento delle condizioni dei pazienti presenti qui, che soffrono di ustioni e ferite. Le nostre risorse diminuiscono di minuto in minuto. Riteniamo le Nazioni Unite e il mondo intero responsabili“, conclude Abu Mahmoud al-Sarafiti.