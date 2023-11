I due proprietari saranno presenti il giorno dell’inaugurazione, il prossimo 15 novembre? Questa è la domanda che molti fan di Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton si fanno riguardo alla prossima apertura milanese del Neat Burger, un locale della catena vegana che i due hanno lanciato prima in Gran Bretagna, poi a New York e Dubai. Ora tocca al capoluogo meneghino e da alcune Instagram stories sembra che la location – non ancora certa – sia il nuovo centro commerciale Merlata Bloom Milano. D’altra parte, l’Italia faceva parte del progetto ancora prima dell’apertura milanese: socio del pilota e dell’attore è Tommaso Chiabra, tra gli investitori di Beyond Meat. Ma cosa si mangerà nel ristorante di DiCaprio e Hamilton? Lo Smashburger con formaggio e cipolla grigliata ma anche nuggets con pollo vegano, il Crispy Chick’n Sandwich con polpette di pollo croccanti TiNDLE, lattuga, maionese, sottaceti e così via.

