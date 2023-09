Dopo la vittoria del Leone d’Argento al Festival di Venezia con il film Io Capitano, Matteo Garrone è stato ricevuto da Papa Francesco a Santa Marta. Insieme al regista alcuni attori della pellicola e padre Antonio Spadaro, appena nominato sottosegretario del dicastero per la Cultura e l’Educazione. Lo stesso Spadaro ha condiviso sui social diverse foto dell’incontro tra il pontefice e Garrone. In occasione della visita è stata organizzata in Vaticano una proiezione speciale del film che racconta il viaggio di migranti africani in Europa.

Ieri ho avuto la gioia di accompagnare attori e registi di #IoCapitano da #PapaFrancesco. Ciò che colpisce del film è il fatto che tratta di un argomento drammatico con i toni di epico e fiabesco insieme. Ha come sottotesto l’Odissea e Pinocchio. La storia artistica del regista… pic.twitter.com/qaFXfMRfFD — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) September 15, 2023