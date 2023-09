Oggi, sabato 9 settembre 2023, Francesca Ferragni (sorella della ben più nota Chiara) e il compagno Riccardo Nicoletti convolano a nozze. “Emozionatissima per domani, mi preparo a piangere tutte le lacrime che ho in corpo. I matrimoni mi emozionano sempre tantissimo e devo anche finire di scrivere il discorso”, le parole di Chiara su Instagram. Poi, nella tarda serata di ieri, un selfie con le lacrime che scendono giù dagli occhi. Ma torniamo a Francesca e Riccardo, i veri protagonisti della giornata. La coppia – insieme da più di 15 anni – ha già un bimbo di nome Edoardo, di un anno. Solo qualche giorno fa, i due avevano postato alcuni scatti sui social: abbracciati, innamorati e con il figlio e il cane sempre presenti: “A sabato”, recitava la didascalia scelta. E alla fine il grande giorno è arrivato. Tanti i pettegolezzi e le indiscrezioni sul matrimonio. A riportarle, tra gli altri, è anche il Corriere della Sera.

La testata milanese racconta di alcune rigide (e presunte) regole che gli invitati dovrebbero rispettare. Innanzitutto un documento da firmare e che vieta la divulgazione di foto e video. Non solo. Pare che Francesca abbia fatto oscurare le finestre del castello per garantire una maggiore riservatezza e che gli invitati abbiano ricevuto degli inviti molto particolari, fatti a mano. La cerimonia si terrà presso il castello dei Conti Zanardi Landi di Rivalta, in provincia di Piacenza. A rendere tutto ancora più speciale una super torta, realizzata dalla pasticceria Ramperti e scelta più di due mesi fa. Top secret, al momento, la lista degli invitati. E l’abito invece? Francesca dovrebbe indossarne uno di Atelier Emé, così come le sorelle Chiara e Valentina, la mamma Marina Di Guardo, le damigelle, le testimoni, le amiche più strette e addirittura anche la mamma e la sorella dello sposo. Quest’ultimo vestirà Luigi Bianchi (anche il papà di lui, il fratello e il figlio). Il matrimonio di Francesca Ferragni e Riky (così si chiama su Instagram) è stato organizzato dalla wedding planner Ilaria Badalotti di Le Mille e una Nozze.

Per conoscere tutti i dettagli, non ci resta che attendere che escano le foto. Qualche dichiarazione da parte dei diretti interessati, invece, già c’è. Innanzitutto lui ha ripubblicato sulle proprie Instagram stories lo screen di un articolo che titolava: “Nozze blindate: gli invitati protestano per le regole imposte”. “Unica regola IMPOSTA: Bere almeno 5 litri a testa, non di acqua“, ha ironizzato lui. Non finisce qui. Solo ieri, 8 settembre, si sono raccontati a Wamily.it: “Non ci siamo mai solo focalizzati sulla coppia ma abbiamo sempre dato la giusta importanza anche alla realizzazione personale, questa è stata la nostra forza”, ha detto lei. Poi, parlando del matrimonio, ha aggiunto: “Dal mio punto di vista non era uno step fondamentale, se non per Edoardo, il matrimonio permetterà di tutelare noi e lui dal punto di vista legale. La cosa più importante per noi è sempre stato poter avere un figlio, sposarci è stata una cosa decisa dopo“. “Anche io reputo la possibilità di avere un figlio molto più importante del matrimonio. Però una volta che hai un figlio il matrimonio è anche legato a motivazioni burocratiche”, ha invece dichiarato Riccardo, 41 anni.