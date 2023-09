Proseguono gli accertamenti della Procura della Repubblica di Ivrea sulla catena di comunicazioni tra Rete ferroviaria italiana e Sigifer srl, la ditta i cui operai erano sul binario della stazione di Brandizzo e che hanno perso la vita dopo lo scontro con un treno regionale diretto a Torino intorno alle 23.50 di mercoledì 30 agosto. La procuratrice capo, Gabriella Viglione, ha dichiarato che “dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell’incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone”. A questo punto la novità è che la Procura ipotizzi il dolo eventuale per i reati di omicidio plurimo e disastro, il cui fascicolo era stato aperto ieri.

“Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva – ha continuato Viglione – Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari”. Il riferimento, tra le altre cose, è al rilascio del nulla osta e delle autorizzazione a svolgere le manutenzioni sui binari. Questo sarebbe avvenuto con l’aggravante che i lavori sul binario 1 della linea Milano-Torino per la sostituzione di un tratto di rotaia si sarebbero svolti sotto lo sguardo diretto di uno dei responsabili formali del rilascio autorizzativo. Da ieri il convoglio composto dalla motrice e 11 vagoni è sottoposto a sequestro e nei prossimi giorni verrà probabilmente chiesto di effettuare un incidente probatorio davanti al gip. La Procura guidata da Viglione ha strutturato un pool di magistrati per l’indagine composto dalla reggente e dalle sostitute procuratrici Giulia Nicodemi e Valentina Bossi.