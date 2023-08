Le vacanze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser indispettiscono alcuni follower. La coppia da tempo mostra sui social le bellezze dei posti in cui si reca e i momenti di relax e divertimento di questa calda estate. Dopo la Provenza è la volta del rientro a Trento, ma anche qui non mancano paesaggi mozzafiato e pranzi con gli amici. A qualcuno tutto questo proprio non va giù, e tra i commenti c’è chi scrive: “Scusate il disturbo, siccome è dall’inizio dell’estate che postate foto dove siete in giro mi chiedevo quando tornate a lavorare… che sciocca, a volte dimentico che i parassiti sociali non tornano a lavorare perché non lavorano”. Parole molto dure cui seguono quelle di altri follower: “Grazie a noi lei fa quella vita e può stare tutti i giorni a godersi la famiglia”.