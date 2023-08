Volevano solo fare un bagno in mare ma si sono ritrovate al centro di una bagarre ferragostana. Un gruppo di donne musulmane è stato travolto dall’indignazione di alcune bagnanti al Lido Pedocin di Trieste, l’unico in Europa che dal 1903 con un muro divide gli uomini dalle donne con bambini. Il motivo? Volevano fare un bagno vestite come prevede la loro religione.

Tutto comincia quando il gruppo di donne è giù sul bagnasciuga. Entrate naturalmente nella sezione femminile, stanno per entrare in acqua quando, da parte di alcuni bagnanti, inizia la protesta. “Qui vestite il bagno non ve lo fate”, urla più di uno sollevando una “sommossa” islamofoba sotto gli ombrelloni. Interviene anche la security che cerca di riportare la calma. Il gruppo di donne musulmane non capisce, qualcuno prende le loro difese ma le proteste continuano. Il problema, dice una signora, che afferma di non essere razzista, non è tanto fare il bagno vestite, quanto “il fatto che con quegli abiti se ne sono andati in giro ovunque e sono andate a passeggio per tutta la città, non è igienico”. Nel frattempo aumentano gli interventi a difesa del gruppo e alcuni bagnanti, ricordando la libertà di religione, si appellano al “diritto costituzionale di fare bagno come si vuole”, secondo quanto riporta Ansa. La situazione, però, non trova una soluzione. E così il gruppo di donne decide di rivolgersi ai proprietari dello stabilimento, chiedendo informazioni sul regolamento. Un regolamento che però non prevede questa casistica.

La polemica sulle donne che indossano il burkini per fare il bagno al mare non è nuova nelle spiagge italiane. Lo stesso lido Pedocin, riporta Il Piccolo, lo scorso anno aveva già vissuto un episodio simile. Ma non solo. Il tema è tornato sulle pagine di cronaca anche poche settimane fa quando la sindaca di Monfalcone, la leghista Anna Maria Cisint, ha definito“inaccettabile” il comportamento “degli stranieri musulmani che entrano abitualmente in acqua con i loro vestiti”, promettendo prossimi provvedimenti e scatenando inevitabili polemiche.