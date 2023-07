Il caldo record accende il fuoco della passione nel cuore di Pamela Prati. Paparazzata con un ragazzo moro dal settimanale Diva e Donna la showgirl sembra aver ritrovato l’amore. Chi è? Il suo nome è Simone Ferrante ed è un modello di 19 anni, ovvero 45 anni più giovane di lei. Per lavoro è spesso in giro per l’Italia e per l’Europa (Milano, Londra, Francia).

I rumors che la Prati avesse una nuova fiamma si ricorrevano già da un po’ di giorni. Infatti, senza rivelare l’identità del misterioso compagno, aveva elettrizzato i fan postando una foto di lui girato di schiena. Il tutto accompagnato dalla romantica dedica: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento“. E adesso non si nascondono più. Passando insieme una magica notte estiva tra le vie della Capitale, Pamela e Simone, incuranti della netta differenza d’età – che per la ex modella è “solo una questione di testa ed educazione” -, si sono mostrati più complici che mai con tanto di scambi appassionati di teneri baci, al claro de luna.