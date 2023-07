Molti di voi avranno sentito parlare di Otzi, la mummia dei ghiacci che fu trovata nel 1991 al confine tra Italia e Austria. Si tratta dei resti di un uomo vissuto nell’Età del Rame, oggi conservati al museo archeologico di Bolzano. Ora, il Corriere del Trentino pubblica un pezzo che dà conto delle origini della mummia: “Ötzi non è affatto altoatesino: è sardo”. Open però non ci sta e spiega che l’intervista riportata dal quotidiano, fatta a Marina Tauber, anatomopatologa e responsabile della mummia, è stata travisata, riportando il passaggio: “Era un uomo di circa 45 anni, ma non sappiamo se sia autoctono. Sotto il profilo genetico, l’aplotipo materno non esiste più: quel raro sottogruppo di Homo sapiens si è estinto. Invece quello paterno è individuato in Sardegna o in Corsica: qualche antenato proveniva da lì. La ricostruzione digitale della sua immagine è verosimile: il teschio rivela che aveva quei tratti e i capelli erano marroni e ondulati”.

Open ha sentito il professor Paolo Francalacci, esperto di Genetica di Popolazioni e Genetica Evoluzionistica dell’Università di Cagliari, che ha studiato il cromosoma Y di Ötzi e spiega perché è scorretto sostenere che l’antico uomo ucciso nelle Alpi fosse sardo e lo fa con un compless ragionamento che arriva al punto di sottolineare come “Ötzi ha un aplotipo che appartiene all’aplogruppo G2a di origine caucasica che troviamo effettivamente anche in Sardegna, perché discendono da questi popoli provenienti dal Nord. Tra l’altro Ötzi è morto 5 mila anni fa, quindi la Sardegna non l’ha mai vista. Forse dei parenti comuni sono arrivati in Sardegna da quella stessa strada“. A Open è arrivata anche la smentita del museo archeologico dell’Alto Adige: “Grazie per l’accurata verifica dell’informazione. Confermiamo l’interpretazione del professor Paolo Francalacci. L’espressione che Ötzi fosse Sardo è stata purtroppo un fraintendimento giornalistico. La dottoressa Tauber si riferisce alla pubblicazione del genoma di Ötzi di A. Keller / A. Graefen et al, in “Nature Communications” (28.2.2012). In questa pubblicazione viene osservato che l’aplogruppo Y di Ötzi G2a4 si trova tuttora in tutta Europa. Nelle isole di Sardegna e Corsica si trova in un tasso più elevato (fino al 20%)”.