Nel corso del Premio Troisi – che si è svolto il primo luglio nella città natale di Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano – Stefano De Martino, dopo aver intrattenuto il pubblico con gag comiche e canzoni, ha emozionato i presenti con una toccante lettera dedicata al rivoluzionario artista, morto a soli 41 anni per un attacco cardiaco. “Hai fatto bene ad andartene presto, troppo pigro per pensare a un progetto come quello di diventare vecchio”, inizia a leggere l’ex ballerino e conduttore. “Hai fatto bene Massimo ad andartene presto, troppo vanitoso per guardarti allo specchio e scoprirti una ruga, un ricciolo grigio. Hai fatto bene Massimo ad andartene presto, troppo tranquillo per la velocità del digitale, troppo elegante per i litigi dei social, troppo perfezionista per quello che è il tuo lavoro oggi”. E la conclusione: “E quindi hai fatto proprio bene ad andartene così presto. Dopo pranzo per non avere più fame, dormendo per non essere mai più stanco, giovane per restare per sempre giovane. Hai fatto bene Massimo”.