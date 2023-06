Follia per le strade di Prato. Un video pubblicato sui social ha catturato la bravata di alcuni giovani che hanno deciso di festeggiare la fine dell’esame di Maturità sfrecciando sulla Declassata, una strada ad alto scorrimento che taglia in due la città toscana, aggrappati al tetto dell’automobile.

Come spiega la Nazione, il particolare viaggio è stato notato martedì pomeriggio da alcuni automobilisti: l’auto è stata rintracciata e così mercoledì sono stati chiamati i genitori del 20enne che era alla guida. In auto erano in tre: il guidatore e due passeggeri che si sono dati il cambio sul tetto. Nelle immagini si vede anche il secondo passeggero che, da dentro, aiuta l’altro a reggersi mentre è sul tetto.

I giovani hanno detto che non si trattava di una challenge social, ma solo di una decisione personale, per “festeggiare”, appunto l’esame di maturità. Una bravata che è costata cara, almeno al guidatore: 200 euro di multe per guida pericolosa più la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, 14 in tutto. Si attende ancora di capire quale sanzioni riceveranno invece i due passeggeri.

