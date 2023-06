Ha guidato per cinquant’anni senza avere mai preso la patente, ma è stato scoperto solo in questi giorni, per caso. Dopo mezzo secolo un 73enne della provincia di Torino dovrà rinunciare alla sua auto dopo che la polizia locale di San Francesco al Campo lo ha fermato e denunciato. Sulla sua utilitaria, infatti, aveva imboccato una strada in contromano. Convocato al comando dei vigili urbani il pensionato ha dovuto ammettere di aver guidato dagli anni Settanta ad oggi senza mai aver conseguito la licenza di guida. Ciononostante era solito raggiungere il luogo di lavoro, in un’azienda della zona, al volante della propria auto. Solo in un caso, più di dieci anni fa, era stato fermato per un controllo e multato perché senza patente.