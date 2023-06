Sono stati attimi di panico e terrore quelli vissuti da Ava Max durante la data del suo tour al Fonda Theatre di Los Angeles (Stati Uniti), il 14 giugno scorso. Ad un certo punto, un un uomo tra il pubblico è riuscito, senza esser fermato dalla sicurezza, a salire sul palco e sulle note di The Motto, ha schiaffeggiato la cantante. Un gesto, il suo, compiuto con una violenza tale che, come ha fatto sapere in un tweet la stessa 29enne, le ha graffiato l’interno dell’occhio. “Mi ha dato uno schiaffo così forte che mi ha graffiato l’interno dell’occhio – le parole della cantante -. Non verrà mai più a uno spettacolo. Grazie ai fan per essere stati spettacolari stasera a Los Angeles!!!”. Le motivazioni che hanno spinto lo spettatore a compiere tale gesto non si conoscono, in più, secondo il sito di gossip americano TMZ, lo spettatore non è neanche stato arrestato.

He slapped me so hard that he scratched the inside of my eye. He’s never coming to a show again ????????thank you to the fans for being spectacular tonight in LA though!!❤️

— AVA MAX (@AvaMax) June 21, 2023