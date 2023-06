Si chiamano in modo simile, Boom e Boem. Sono entrambe due bibite. “NaturalBoom è una bevanda consapevole, naturale al 100%, ricca di valori nutrizionali e benefici per corpo e mente”, si legge sul sito della prima. Creata da Andrea Campagnolo, imprenditore biellese, viene definita “mental drink”. “Lui mi ha copiato lo zenzero”, dice Campagnolo in un video postato sulla pagina Instagram del brand, nel quale parla con il direttore di Virgin Radio, DJ Ringo. Lui chi? Fedez. “È un po’ un casino con queste bevande ultimamente, bim, bom, bam, bem, bum”, ribatte il deejeay facendo riferimento ai nomi simili. Nel video viene mostrata la nuova bevanda della Boom al sambuco ma anche quella che sarebbe molto simile alla Boem gusto zenzero lanciata da Fedez e Lazza. Il condizionale è d’obbligo. “Fedez, che Lazza fai?“, la conclusione con chiaro gioco di parole (poi ben chiarita anche con un più classico “che cazzo fai?”). I due rapper hanno da poco lanciato Boem gusto zenzero, lievemente alcolica e definita un “hard seltzer”. Arriverà la replica di Fedez?

