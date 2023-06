Cocktail di compleanno al Senato e taglio del numero dei parlamentari: sono queste le ragioni per cui, secondo il direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino, che ripropone la stessa versione del presidente del Senato Ignazio La Russa, la maggioranza è andata sotto nel voto alla Commissione Bilancio del Senato sul pacchetto di emendamenti relativi al decreto lavoro.

Nel corso di Otto e mezzo (La7), l’ex parlamentare di destra definisce “risibile” la questione di fronte agli altri ospiti, tra i quali il giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che scoppia a ridere, Mariolina Sattanino e il vicedirettore dell’Huffington Post, Alessandro De Angelis, che assiste allibito al dettagliato racconto.

Il direttore del quotidiano di destra, poi, replica piccato alla giornalista Mariolina Sattanino, che lo invita a desistere dal raccontare questa versione poco credibile e definisce il tutto ‘fantapolitica’: “Cosa ti devo dire, è successo. C’è stato un cocktail di compleanno al Senato e l’ho detto. È l’etica della verità”.

“È l’etica della verità?”, chiede ironicamente la conduttrice Lilli Gruber ad Andrea Scanzi.

“Cioè l’etica della verità coincide con Bocchino? – risponde Scanzi – Siamo messi malino evidentemente”.

“Ognuno esprime liberamente il suo pensiero”, commenta Gruber.

“Tra il pensiero e Scanzi ci fu una rottura quando era bambino”, insorge Bocchino.

“Nel tuo caso, la rottura c’è stata quando eri in culla – replica Scanzi – La cosa straordinaria è che i giannizzeri di questo governo stanno dicendo che non c’è un problema politico, ma semplicemente due senatori si sono attardati perché erano a un cocktail di compleanno. Se fosse questa la verità, e potrebbe essere così perché parliamo di scappati di casa, sarebbe peggio. Sarebbe, cioè, meglio che ci fosse una guerra in atto tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, perché stiamo dicendo che due esponenti autorevoli del governo hanno fatto tardi perché erano a un cocktail di compleanno. E allora cambiate lavoro, abbiate pazienza”.