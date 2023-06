Un bel “vaffa” al cancro: la leggenda del tennis Martina Navratilova ha annunciato di essere guarita dai due tumori che le erano stati diagnosticati lo scorso gennaio. “Dopo una giornata piena di test allo Sloan Kettering, ho avuto il via libera! Grazie a tutti i dottori, gli infermieri, i maghi dei protoni e delle radiazioni, ecc. Che sollievo!”, ha scritto Navratilova su Twitter, aggiungendo appunto gli hashtag #byebyecancer e #fuckkcancer.

La 66enne ex numero 1 del tennis ha svolto gli esami al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, dove si è sottoposta al trattamento per curare una forma non invasiva di cancro alla gola e al seno. Navratilova aveva notato un linfonodo ingrossato nel collo a novembre e una successiva biopsia aveva confermato che si trattasse di un tumore ancora allo stadio iniziale. Già nel 2010 la 18 volte campionessa di Slam aveva avuto una forma non invasiva di cancro al seno e aveva subito una lumpectomia. La nuova forma tumorale al seno era quindi recidiva, a 13 anni di distanza.

“Inizialmente sono andata nel panico per tre giorni consecutivi perché pensavo che non sarei arrivata a festeggiare il prossimo Natale“, aveva raccontato Navratilova a marzo al Piers Morgan Uncensored, quando aveva annunciato che stava vincendo la sua battaglia: “Il trattamento per sconfiggere il cancro è sicuramente la sfida più ardua che abbia mai affrontato nella mia vita“.