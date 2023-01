“Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile, spero in un esito favorevole. Per un po’ farà schifo, ma lotterò con tutto quello che ho”. A 66 anni, Martina Navratilova si dice pronta ad affrontare questa nuova battaglia: all’ex campionessa di tennis, vincitrice di 59 titoli del Grande Slam, è stato diagnosticato un cancro alla gola e uno al seno. Due tumori estranei l’uno all’altro. Del primo è stata lei stessa ad accorgersene: l’ex atleta ceca naturalizzata statunitense ha notato un linfonodo ingrossato al collo durante le finali Wta a Fort Worth dello scorso novembre. Dopo la biopsia, i risultati: cancro alla gola allo stadio uno. Nello stesso momento in cui si sottoponeva agli esami per la gola, le è stata riscontrata una forma sospetta al seno. I medici qualche giorno più tardi le hanno diagnosticato il secondo tumore.

Navratilova si era già sottoposta a un ciclo di tre mesi di radioterapia per un cancro al seno, poi sconfitto, nel 2010. La nuova diagnosi non le permetterà di recarsi in Australia per seguire gli Australian Open da opinionista televisiva. Quella che, dopo il suo ritiro del 2006, è diventata la sua seconda professione. Era attesa a Melbourne per l’inizio del torneo, il 16 gennaio. Secondo quanto dichiarato dal suo rappresentante, la prognosi della ex numero uno del tennis mondiale è “buona“. “A Martina Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola in stadio uno”, si legge nella dichiarazione. “La prognosi è buona e Martina inizierà le cure questo mese. Il tipo di cancro è l’HPV e questo particolare tipo risponde molto bene al trattamento. Non comparirà in studio per Tennis Channel, ma spera di poter partecipare di tanto in tanto in video collegamento su Zoom“.