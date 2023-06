Grosse novità in arrivo per Gerard Piqué e Clara Chia. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato infatti ai media spagnoli che l’ex difensore del Barcellona da mesi al centro del gossip per la fine della sua relazione con Shakira sia pronto a risposarsi. Come si legge sulle riviste di gossip locali, la coppia sarebbe “già all’opera con i preparativi del matrimonio” e l’annuncio arriverà molto presto. E l’occasione perfetta per dare la grande notizia sarebbe dietro l’angolo: il matrimonio del fratello Marc Piqué. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, non resta che attendere sviluppi.