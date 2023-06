L’estate è alle porte, i bollettini meteo annunciano il grande caldo e in molti si iscrivono in palestra per rimettersi in forma. Tanti va detto, affrontano l’ingresso negli antri del fitness non senza una certa svogliatezza che potrebbe aumentare dopo aver visto questo video che ha fatto il giro di social e siti, CNN compresa. Perché Alyssa Konkel, 26 anni, è andata in palestra lo scorso 24 maggio, non sappiamo se con molta voglia di correre o meno. Quello che sappiamo è che è inciampata sul tapis roulant e non è tutto. Nello scivolare ha perso pure i pantaloni.

Il “fattaccio” è accaduto in un centro fitness dell’Illinois, vicino a Chicago: vedere per credere. Kondel ha riporato diverse escoriazioni sulle gambe e persino in faccia. Il video è stato largamente commentato e così anche la reazione di una donna che si stava allenando e che, vista la caduta, si stava precipitando ad aiutare la 26enne quando, accortasi che i pantaloni non erano più al loro posto, ha deciso di fare marcia indietro. Vi è passata o vi è aumentata la voglia di andare in palestra?