Le vie di Roma, in questi ultimi giorni, sono state attraversata dalla regina dei red carpet, Zendaya. La diva, in qualità di ambasciatrice globale del brand di lusso, è stata tra gli invitati all’inaugurazione nuovo esclusivo Bulgari Hotel che ha aperto i battenti nel centro della Capitale. Per l’occasione ha sfoggiato un bellissimo total look Valentino Haute Couture, ovvero un tailleur nero tempestato di cristalli della collezione The Beginning Fall/Winter 2023-24, e si è goduta la pioggia di flash dei fotografi che hanno immortalato la sua presenza all’evento.

Ma, con l’occasione, l’attrice 27enne ha voluto trascorrere qualche giorno di vacanza a Roma con gli amici ed è proprio con loro che aveva deciso di andare a cenare all’esclusiva Terrazza Borromini, locale con vista su Piazza Navona. Ma qualcosa sarebbe andato storto: tanto che Zendaya, secondo quanto riferisce il Daily Mail che per primo ha dato la notizia, sarebbe stata protagonista di un momento imbarazzante. Quale? A causa del suo outfit casual (pantaloni cargo e croptop) che le lasciava l’ombelico scoperto, non è stata fatta entrare nel ristorante benché avesse la prenotazione. Il motivo? Nel regolamento del locale è ben precisato che viene richiesto un dress code cocktail, quindi il suo era troppo informale. Così, la diva e gli amici hanno dovuto optare per una più informale pizza nei dintorni di Piazza Navona.

Neanche a dirlo, la notizia ha fatto subito il giro del mondo e così il team dell’attrice ha voluto chiarire l’accaduto dando la sua versione dei fatti. Al giornale di gossip americano Just Jared hanno quindi spiegato: “Il gruppo di amici è arrivato in questo ristorante e si è reso conto che avevano già mangiato lì l’ultima volta che erano stati a Roma, quindi se ne sono andati e si sono recati in un altro posto perché volevano provare qualcosa di nuovo. Non c’era alcun problema con il codice di abbigliamento“.