L’insolito caldo torrido che sta mettendo sotto torchio Londra in queste settimane – parliamo di temperature che superano anche i 28 gradi – ha causato disagi ai soldati che stavano provando la parata in vista del Trooping The Colours, cerimonia che si tiene il terzo sabato di giugno presso la Horse Guards Parade di St James’s Park. E come si vede in un video Twitter, diversi militari britannici impegnati nei preparativi per la parata hanno accusato malori, alcuni addirittura svenuti, a causa del forte caldo che ha investito Londra.

Almeno tre di loro – che indossavano uniformi di lana e il tradizionale cappello di pelliccia d’orso – hanno perso i sensi nel corso della cerimonia, davanti al principe di Galles, William, che stava passando in rassegna le truppe. La parata prevede l’impiego di centinaia di cavalli e complesse manovre. In particolare, riferisce la Bbc, un trombettiere si è poi rimesso in piedi cercando di riprendere a suonare, raccogliendo l’applauso della folla raccolta in St James’s Park.

Per questo William ha voluto poi ringraziare i militari in un tweet sottolineando le difficili condizioni in cui hanno prestato servizio: “Un grande ringraziamento a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel’s Review questa mattina nel caldo. Condizioni difficili, ma avete fatto davvero un ottimo lavoro“, le sue parole.