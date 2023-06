Amici 22 si è concluso da poco con la vittoria di Mattia Zenzola. E proprio lui, durante il serale, è stato protagonista dei rumors riguardo il suo coinvolgimento emotivo con la collega Benedetta Vari. Diversi i baci scambiati durante le corografie che facevano credere ai fan una loro possibile unione. Tutto, però, veniva negato sia dalla ballerina che dal suo fidanzato a casa. Ma proprio nelle ultime ore, qualcosa è successo. I rumors sulla fine della sua relazione con Simone Maselli sembrano infatti trovare conferma in una foto che circola sui social e che immortala Mattia e Benedetta intenti a darsi un bacio appassionato durante l’ultima esibizione a Catania.

Il tutto contornato dalla frase: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”. E a far aumentare le speranze di chi li segue, non è altro che l‘esperta di gossip Deianira Marzano. Commentando il post ‘incriminato’ ha affermato: “Sì, pare che stiano insieme ma vogliono discrezione“. Ma a sostenerlo non è la sola. Infatti, anche fonti vicino alla coppia lo confermano. Al momento, i ragazzi non si sono espressi e per avere un’eventuale conferma si dovrà aspettare che siano pronti ad uscire allo scoperto.