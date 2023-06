Elle Brooke sin da bambina sognava di diventare un’avvocatessa di successo ma alla fine ha intrapreso tutt’altro percorso Oggi la 25enne è una delle modelle di OnlyFans con i ricavi più alti d’Inghilterra e del mondo. E la scelta di essere una content creator sulla piattaforma a luci rosse l’ha portata a cavalcare l’onda del successo, tanto che adesso è una celebrità non solo sui social network, ma anche in televisione. Per questo è stata intervistata in diretta a Talk Tv dal noto giornalista britannico Piers Morgan, il quale, inesperto del settore, si è rivolto a Elle chiedendole se fosse una sorta di spogliarellista online. Pronta la sua risposta: “Sono molto di più di una spogliarellista. Faccio molto di peggio. Non mi spoglio e basta su internet, ma faccio cosa molto più hot. Sono nuda, certo, ma i miei contenuti sono veri e propri porno. Adoro girare scene del genere e mi impegno sempre di più a renderle il più professionali possibile”, spiega la modella.

La conversazione continua con il giornalista che le chiede perché abbia abbandonato gli studi, ripercorrendo quindi le tappe della vita della 25enne: “Potrei essere un ottimo avvocato – spiega Brooke -. Ma sono bravissima anche con una videocamera puntata contro e, oltre a essere molto più eccitante, guadagno tantissimo”. Poi aggiunge: “Non voglio dire quanto guadagno, ma mi sta andando molto, molto bene”. E, insistendo sull’argomento, si rivolge al giornalista: “Tu quanto guadagni? Ecco credo di guadagnare almeno il doppio di te, se non di più”. Al che, ad un certo punto, Morgan le chiede provocatoriamente: “Come spiegherai la tua scelta ai tuoi figli? Ci hai mai pensato?” Lapidaria la risposta: “Non voglio bambini in tempi brevi però, certo, prima o poi li vorrò. Sinceramente non ci ho pensato a fondo, ma sono certa che se non dovessero condividere la mia scelta, potranno piangere su una Ferrari“. Gelo in studio.