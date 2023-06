Can Yaman, dopo la relazione con Diletta Leotta, aveva deciso di allontanarsi dal mondo del gossip. Tuttavia in questi giorni, contro la sua volontà, è stato protagonista di alcune indiscrezioni. Si vociferava infatti che l’attore turco avesse ritrovato l’amore con Giorgia Colombo, una ragazza non di spettacolo. Smentita che arriva direttamente da Yaman, assieme ad una reprimenda a chi mette in giro questi rumors: “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero – si sfoga -. Quando ne avevo una vera, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta. Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Bha”. Poi precisa: “Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare ad alcune persone un po’ di visibilità fate pure, però non è colpa mia. Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”. Infine, rivolgendosi ai fan, conclude: “Meno male che i miei fan ormai hanno imparato a non credere a nulla a meno che non verifichi io. Li ringrazio”.