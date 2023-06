“Mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky. Davvero”: a scusarsi tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram per le battute sessiste andate in onda durante la diretta post-gara del GP di Spagna, è Davide Valsecchi, ex pilota lombardo ormai da anni a Sky Sport, commentatore ufficiale del Mondiale di Formula 1.

Valsecchi infatti, insieme al suo collega Matteo Bobbi, è finito al centro delle polemiche per una serie di battute volgari indirizzate ad una ragazza che era stata inquadrata casualmente durante la diretta televisiva: dopo Valsecchi, anche Bobbi si è scusato per le “spiritosaggini” di troppo, che hanno anche messo a disagio la conduttrice Federica Masolin, attirando l’ira del web.

Poco dopo sono arrivate anche le scuse di Bobbi, sempre pubblicate sui social: “Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice, nonostante non fosse nelle mie intenzioni ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Sono finito nella ghiaia. Essendo tutt’altro che una persona irrispettosa chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto. Da 10 anni commento la F1 con gli amici di Sky, una famiglia ormai, e in 10 anni non mi ero mai trovato in una situazione così spiacevole. Ho sempre pensato che dagli errori si capisce, si impara e si riparte. Quel che è successo mi porterà a cercare di migliorare ulteriormente come uomo e come professionista”.

Le scuse dei due opinionisti però non hanno risparmiato loro la punizione da parte dell’emittente televisiva: Sky li infatti esonerati dal prossimo weekend di F1 previsto, in programma a Montreal dal 16 al 18 giugno.