L’Italia dovrebbe registrare una “crescita modesta” nel 2023 e 2024, con il Prodotto interno lordo che rallenterà dal 3,8% del 2022 all’1,2% quest’anno e all’1% il prossimo. Lo scrive l’Ocse nel suo Economic Outlook. Le stime sono in linea con quelle diffuse ieri dall’Istat per il 2023, leggermente peggiori per quanto riguarda il 2024. “I rischi per la crescita – si legge nel rapporto Ocse – sono sostanzialmente bilanciati” anche grazie agli elevati risparmi delle famiglie “che potrebbe guidare a un rimbalzo della domanda interna più rapido” del previsto. “Al contrario – avverte l’Ocse – ricadute negative dalla recente turbolenza del settore bancario internazionale o ulteriori ritardi nell’attuazione dei progetti di investimento pubblico del Pnrr potrebbero rallentare la crescita”. Secondo il rapporto “la rapida attuazione delle riforme strutturali e dei piani di investimento pubblico nel Pnrr sarà fondamentale per sostenere l’attività a breve termine e gettare le basi per una crescita sostenibile nel medio termine”, oltre ad avere “l’ulteriore vantaggio di esercitare ulteriori pressioni al ribasso sul rapporto debito/Pil”. Per quello che riguarda invece l’evoluzione del carovita, “nel complesso, la combinazione di prezzi dell’energia più bassi, condizioni finanziarie più restrittive e politiche fiscali moderatamente restrittive dovrebbero portare a un graduale allentamento delle pressioni inflazionistiche pur consentendo una modesta ripresa dell’attività”.

A livello globale l’Ocse segnala come “Gli sviluppi economici mondiali hanno iniziato a migliorare, ma la ripresa rimane fragile. La crescita del Pil globale dovrebbe ridursi dal 3,3% del 2022 al 2,7% nel 2023, prima di raggiungere un ancora modesto 2,9% nel 2024″. Come afferma la capo economista Clare Lombardelli, “l’economia globale sta girando un angolo, ma deve affrontare una strada lunga e tortuosa per raggiungere una crescita forte e sostenibile”. Le prospettive restano ancora “significativamente incerte” e tra i motivi di maggior preoccupazione sono da evidenziare l’inflazione e la guerra in Ucraina. La necessità di abbassare in modo duraturo l’inflazione, adeguare il sostegno della politica fiscale e rilanciare una crescita sostenibile “crea sfide difficili” per i responsabili dei governi e delle banche centrali dei paesi Ocse. Sebbene infatti il carovita stia diminuendo grazie a prezzi dell’energia più bassi, “l’inflazione core rimane ostinatamente elevata, più di quanto previsto in precedenza”. E proprio per questo “le banche devono mantenere politiche monetari restrittive fino a quando non ci saranno chiari segnali che le pressioni inflazionistiche si stanno attenuando”.