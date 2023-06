“Visto che ha detto che andava in vacanza, io spero che possa non tornare più in Italia”: non ha usato giri di parole Antonio Cassano per attaccare nuovamente José Mourinho. Per l’ex calciatore, il tecnico della Roma è l’unico colpevole di quanto accaduto dopo Siviglia-Roma, la finale di Europa League persa dai giallorossi. Il riferimento è all’aggressione verbale dei tifosi nei confronti dell’arbitro Taylor, incontrato casualmente in aeroporto all’indomani della sfida. “Tutto quello che è successo dopo Siviglia-Roma è colpa di una sola persona, l’allenatore della Roma – ha detto Cassano alla Bobo Tv – E faccio nomi e cognomi, José Mourinho. Si deve vergognare, non ha accettato la sconfitta. E se i tifosi vedono i suoi comportamenti – ha aggiunto l’ex talento di Bari Vecchia – poi si sentono autorizzati a fare lo stesso e arrivano a quello che è successo all’aeroporto, con la figlia e la moglie dell’arbitro Taylor terrorizzate”. Poi l’auspicio dell’ex fantasista: “Visto che ha detto che andava in vacanza, io spero che possa non tornare più in Italia. È uno schifo, in questi due anni abbiamo visto solo risse, ha rovinato l’immagine della Roma. Che se ne tornasse in Portogallo e non tornasse più”.