“#Costumatainvetta”. È questo l’hashtag scelto da Michelle Hunziker per lanciare la sua challenge, la sfida dell’estate. Quale? Immortalarsi in costume, appunto, mentre si è tra la neve in montagna e “taggarla”. Un po’ come ha fatto lei, che per prima si è fatta ritrarre nelle scorse ore sulla vetta del Jungfraujoch, il passo situato fra le montagne Mönch e Jungfrau nelle Alpi bernesi in Svizzera, al confine fra i cantoni di Berna e Vallese, con indosso solo un costume intero rosso nonostante i -6 gradi che si registravano lassù, a quota 3463 metri d’altitudine.

“Ho sempre voluto provare l‘ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6 gradi e adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con #costumatainvetta…. Cretinaggine a parte vi invito a visitare Jungfraujoch a 3570 metri, uno dei ghiacciai più belli d’Europa”, scrive Michelle nel suo post condividendo un paio di scatti. Neanche a dirlo, il suo post ha fatto presto il giro del web, raccogliendo decine di commenti: “Nonnina copriti che prendi freddo!”, le scrive un utente ironizzando sul fatto che lo scorso 30 marzo è diventata nonna del piccolo Cesare, il primogenito di sua figlia Aurora. E ancora: “Che nonna sprint!”, ma non manca chi le suggerisce di coprirsi per evitare di prendere freddo.